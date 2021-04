Krüptoraha vahendaja: kaitsepolitsei rikub meie reputatsiooni

Kapo märgib aastaraamatus, et Eestis tegutseb kolm ettevõtjat, kellel on 10 krüptovaluuta ostuks ja müügiks mõeldud sularahaautomaati. „Neist probleemseimaks on ShitCoins.Club nime all tegutsev ettevõte, mille tegevuses tuvastasime ilmsed julgeolekuriskid. Ettevõtte makseautomaadid võimaldavad ühe virtuaalrahakoti kohta anonüümselt saata kuni 10 000 euro väärtuses virtuaalraha ning seda korrata iga uue rahakotinumbri puhul," seisab aastaraamatu leheküljel 37.

„Võib küll öelda, et kümne või kahekümne euro kaupa mõnda organisatsiooni rahastades ei ole oht just eriti suur, aga kui neid rahastajaid on üle maailma sadu ja tuhandeid, siis kokkuvõttes koguneb kokku päris märkimisväärne summa ja see on asi, mis valmistab muret," tõdes täna Arnold Sinisalu.

Kõnealune portaal kuulub aasta tagasi jaanuaris asutatud osaühingule Virtual Planet, mille asutaja on e-resident Dominika Lewandowska ja mille tegevust aitab Eestis korraldada e-residentide teenimisele pühendunud ettevõte Comistar ehk Premium Administration OÜ.

Pärast Forte sellekohase artikli avaldamist võttis meiega ühendust end ettevõtte esindajaks nimetav Aleksandr Bõlov, kes ütles, et on avaldatud teabe pärast väga mures.