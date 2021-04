Küll küllale liiga ei tee: Eesti vaktsineerib ka koroonahaiguse läbipõdenuid

Tänase seisuga on Eestis antud 116 200 positiivset koroonaviiruse proovi ning viirusest põhjustatud COVID-19 haiguse on tervenenult läbi põdenud 99 096 inimest. Kõigil neil inimestel on viirusega kokkupuute tulemusel tekkinud suure tõenäosusega koroonaviiruse vastu võidelda aitavad antikehad.

Selgub, et Eestis on otsustatud, et vaktsineeritakse antikehade tekitamise nimel siiski ka neid inimesi, kellel on antikehad olemas. Ning kellelgi pole ülesannet kontrollida, kas vaktsineerima tulija on või ei ole haigust põdenud.