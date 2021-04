Uus mobiil Sonylt: Xperia 10 III – keskklassi telefon 5G toega

Kuigi Xperia 10 III telefonil on küllaltki suur 6-tolline ekraan, on telefoni laius vaid 68 mm ja see kaalub vaid 169 grammi - see on kergem, kui mis iganes sama suurusega telefonid. Tegemist on FHD+ kvaliteedis OLED-ekraaniga, mis kaetud Corning Gorilla Glass 6 kaitseklaasiga. Ekraani kuvasuhe on 21:9.