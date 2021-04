VAATA | Pentagon peab võimalikuks, et selles klipis näeb püramiidikujulist UFOt

"Ma võin kinnitada, et kõnealused fotod ja videod jäädvustati USA mereväe töötajate poolt. UAPTF võttis need juhtumid aktiivse uurimise alla," kinnitas kaitseministeeriumi esindaja pressiteates.

UAPTF ehk Unidentified Aerial Phenomena Task Force on USA mereväeluure töörühm, mis uuribki väidetavaid UFO-juhtumeid. Ametlikus keeles on need tundmatud õhunähtused või -sõidukid, mida luure võtab tõsiselt. Teadvustamata oht pole mingi nali, selle suhtes tuleb valvas olla.