Salastatud: häkkerid olid Eesti e-riiki rünnates taaskord edukad

Mäletatavasti sai Eesti riigi küberturvalisuse tasemehinnang tõsise hoobi aasta lõpus , kui selgus, et häkkeritel õnnestus möödunud novembris varastada ligi 350 GB jagu andmeid paljudest riigiasutustest. Nende seas olid välisministeerium, sotsiaalministeeriumi haldusala asutused, veeteede amet, maanteeamet, lennuamet, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, Eesti geoloogiateenistus. Häkkerite saagiks langesid ka 9158 Eesti koroonahaige või nende lähikontaktse delikaatsed isikuandmed terviseameti infosüsteemides.

Pärast neid ründeid korraldati suur pressikonverents, avalikustati kõigi ohvriks langenud asutuste nimed, alustati kriminaalmenetlust ja kinnitati, et juhtunust on õppust võetud ning kasutusele võetud infoturbemeetmed hoiavad ära uusi edukaid ründeid.

Paraku viimase osas see nii ei läinud.

Riigi infosüsteemi amet oli sunnitud märtsis taaskord tõdema, on aasta esimestel kuudel taas näinud eelnevatele rünnakutele sarnase käekirjaga rünnakukatseid ning paaril korral on need olnud ka edukad.