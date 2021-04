Terendab lahendus tuhamägedele: Ida-Virumaale võib tulla kaltsiumkarbonaadi tehas

Tegemist on viimase teaduslike katsete eeletapiga enne tootmise alustamist, mis on praeguse ajakava alusel planeeritud 2025. aastasse.

Hetkel on tema sõnul sõelal erinevaid asukohti ning mitmed Ida-Virumaa omavalitsused on olnud ise väga proaktiivsed arendamaks sellealast koostööd. „Lõplik asukoht saab muidugi leitud koostöös selle omavalitsusega, kus vastav eriplaneering saab algatatud," märkis ta.

Tuhamägede tekitaja Eesti Energia on projekti partneriks selle algusest peale. „Põlevkivituhale pikaajalise kasutuse leidmine on kindlasti olnud mõlema ettevõtte põhiline eesmärk," lisas Saluste.

Kuus aastat tagasi käivitatud põlevkivituhkade väärindamise uurimisprojekti jaoks lõi Ragn-Sells AS Eestis tütarettevõtte RS-OSA Service OÜ. Tänaseks on ettevõtte juhtimisel loodud teaduslik konsortsium, milles osalevad alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel ka Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Uuringute kaasrahastajana on liitunud ka Sihtasutus Archimedes.

Ragn-Sells Grupp on Rootsi pereettevõte, mis on tegev kokku neljas riigis. 1881. aastal loodud ettevõte on spetsialiseerunud taaskasutust ja ringmajandust toetavate lahenduste arendamisele ja osutamisele. Ragn-Sells Eesis töötab 275 inimest ja ettevõte käive on 27 miljonit eurot.