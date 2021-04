Kingitusena valminud HOIA äpp hakkab raha tagasi tooma

HOIA rakenduse ametlik omanik on terviseamet - vähemalt väidab nii rakenduse kirjeldus Google Play äpipoes. Rakenduse arendamise ja haldamisega tegeleb aga sotsiaalministeeriumi IT-üksus nimega TEHIK, kes on selle äpipoodi ka üles laadinud.

Rakenduse tarkvaraline pool pärineb Google'i ja Apple alustaristul ning selle eestikeelse kasutajaliidese lõid terviseameti jaoks algselt tasuta ettevõtted: ASA Quality Services, Cybernetica, FOB Solutions, Fujitsu Estonia, Guardtime, Heisi IT, Icefire, Iglu, Mobi Lab, Mooncascade, Velvet.

Tasuta kuni eelmise nädalani.

Kuigi TEHIk on keeldunud Fortele vastamast kõigile sellekohastele küsimustele, ilmneb riigihangete registrist, et see üksus on sõlminud 8. aprillil 600 000 eurose piirhinnaga raamlepingu pea kõigi nendesamade ettevõtetega - ära on kadunud vaid Mooncascade, Guardtime ja Fujitsu ning Iglu kord on ja kord ei ole lepingu andmetes. Tunnitasuks paistab olevat lepingu kohaselt 54,8 eurot.

Leping näeb ette, et need ettevõtted tegelevad HOIA rakenduse hooldus- ja arendustööddega järgmised kaks aastat. Tööde sisuks on analüüs ja väikearendused, vigade tuvastamine ja nende parandamine, testimine ja parandatud tarkvara tarnimine.

Eesmärgiks on jõuda ka selleni, et rakendust oleks võimalik kasutada välisriikides.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks loodud mobiilirakendus on olnud inimestele kättesaadav viimased üheksa kuud ja see töötab enam kui veerand miljoni eestlase telefonis.

„Kogu selle aja jooksul on rakenduse algselt välja töötanud ettevõtete konsortsium panustanud oma aega ja teadmisi, et tegeleda HOIA uute vajaduste analüüsi ning väiksemate täienduste ja parandustega," rääkis Iglu tegevjuht Kristjan Aiaste.

HOIA rakenduse idee on saata inimeste mobiili märguanne, kui nad on viibinud teadmata ajal vähemalt veerand tundi lähedal tundmatule koroonahaigele, kellel on ka telefonis HOIA äpp ja kes on end seal haigeks märkinud.