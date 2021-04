KUULA SAADET | Auto Poodcast #4: mida toob 2021. aasta Nissanile?

Uues kümneosalises saatesarjas „Auto Poodcast” räägivad City Motorsi inimesed lähemalt sellest, mis nende valdkonnas toimub, millised on autoturgude trendid, milliseid autosid eestlased eelistavad ja mida on oodata autoturule tulevikus. Neljas saade sarjast „Auto Poodcast” keskendub uutele tuultele Nissani mudelivalikus.

“Pandeemia on mõjutanud meie äri üsna palju, nagu enamusi tegevusi. Kuna ka meie allhankijaid on kogu maailmas laiali, turud on kõikjal üle planeedi, kõikides riikides valitsevad erinevad piirangud, erinev olukord, siis just see on meie tegevust mõjutanud. Nüüd hakkamegi järjest neid pandeemia tagajärgi läbi lappama ja lahendama. 2021. aasta tuleb aga kindlasti parem aasta kui seda oli eelmine. Seda juba kasvõi sellepärast, et Euroopa turule on jõudmas kaks uut Nissani mudelit: Euroopa üks ostetumaid autosid Qashqai tuleb välja oma kolmanda põlvkonna mudeliga ja turule jõuab ka meie täiselektriline linnamaastur Ariya,” selgitab Mikk.

Kui vaadatagi tulevikku, siis diiselautode kohta ütleb Mikk, et nendega on Nissani puhul kõik, tootmine on lõpetatud. Jätkatakse aga hooldusega, kuni nende autode loomuliku lõpuni. Edasi algab nii öelda elektrifitseerimise faas ehk siis uued Nissanid on kõik, kas bensiinimootoriga, hübriidid või elektriajamiga. Mikk ütleb, et siin tuleb mängu nii regulatsioonid, mis aina väiksemat heidet lubavad kui ka inimeste roheteadlikus ja sellest tulenev soov hübriidi või elektriauto järele.