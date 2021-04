Uusi tooteid: Philipsi kumera ekraaniga ja väga hea reageerimisvõimega kuvar C27G2ZU

Kuvari ekraanil on 240Hz värskendussagedus, 0,5 ms reageerimisaeg ja väga madal sisendi viivitus. Piksli reageerimisaeg 0,5ms on eriti oluline just mängusõpradele, kuna tagab kiiresti liikuvate objektide liikumissujuvuse.

Seadmel saab loomulikult muuta kõrgust ja öörata ekraani mis iganes suunas. Samuti on see varustatud FreeSync Premiumiga ja ühildub G-Synciga.

Muu hulgas on seadmel olemas 2 hdmi porti ja displayport. Ekraani reso on 1920x1080 tolli, olemas on WLED taustavalgus, kuvasuhe on 16:9, kuvatavate värvide hulk 16,7 miljonit. Sisseehitatud kõlarid on 2-vatised.