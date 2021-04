JÄRELVAADATAV | Eestimaa Looduse Fondi veebiseminar: "Kes hoiab tulevikus metsa püsti?"

Eestimaa Looduse Fond viib seminari ellu koos Ülemiste keskusega, kes on toetanud ELFi loodussõbraliku metsandusega seotud tegevusi alates 2018. aastast. Värske kokkuleppe järgi annab Ülemiste keskus järgmise kolme aasta jooksul ELFile koguni 100 000 eurot, et fond saaks edendada loodussõbralikku metsamajandamist ning teadvustada laiemalt metsa väärtusi ja püsimetsanduse võimalusi.

"Ülemiste keskus on otsustanud panustada just püsimetsa loodussõbraliku majandamise idee tutvustamisse, kuna see haakub Ülemiste keskuse ühe põhiväärtusega – väärtustada ja hoida Eesti keskkonda ja loodust. Metsade tulevik on ühiskonnas oluline murekoht ja tahame anda oma panuse, et metsa majandatakse jätkusuutlikult," ütles Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits.