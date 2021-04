HOMME DELFI TV-s | Eestimaa Looduse Fondi veebiseminar: "Kes hoiab tulevikus metsa püsti?"

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) juhatuse liikme Siim Kuresoo sõnul toob seminar fookusesse meie metsade käekäigu ning tutvustab loodussõbralikku metsamajandamist kui üht alternatiivi lageraietele. "Meie metsas on peidus palju erinevaid väärtusi, mille hoidmine on nii elurikkuse kui ka inimeste seisukohast üha olulisem. Püsimetsandust viljeletakse Eestis praegu võrdlemisi vähe, ent see võimaldab teenida metsast pikaajaliselt tulu, hoides samal ajal metsa erinevaid väärtusi. On rõõmustav, et nii metsaomanikud kui ka kogukonnad tunnevad üha enam huvi erinevate metsamajandamise võimaluste vastu."