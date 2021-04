Jälle häda: Pfizeri koroonavaktsiin osutus nõrgaks koroonaviiruse ühe uuema tüve vastu

Uuringu autorid on Iisraelis asuvad Tel Avivi ülikool teadlased ja riigi suurim terviseteenuseid pakkuv ettevõte Clalit.

Iisraelis on SARS-CoV-2 viiruse Lõuna-Aafrika tüvi seni vähelevinud, olles põhjustanud vähem kui protsendi kõigist nakatumisjuhtudest. Uuringus osalenud vaktsineerimata nakatunute hulgas esines seda uuemat tüve aga kaheksa korda rohkem.

Uuringu autorid usuvad, et Lõuna-Aafrika tüvi on vähemalt mingil määral võimeline Pfizeri vaktsiini pakutavast kaitsest läbi murdma.

Selgitamata jäi paraku see, kui raskelt põdesid COVID-19 need kaheksa uuringus osalenut, kes olid juba mõlemad vaktsiinisüstid kätte saanud, aga B.1.351-ga siiski nakatusid – see olnuks nende sõnul statistiliselt mõttetu.