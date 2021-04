Rimi avastas iseenda kaubamärgitootes toidupettuse

2019. aastal alustas Rimis tööd toidupettuste avastamise ning kaardistamise töörühm ja see uurib näiteks seda, ega tootjad pole püüdnud toitu keemiliselt töödelda, et muuta selle värv atraktiivsemaks, maitse paremaks või saavutada hinnavõitu (lisanud meele suhkrut), võltsinud brände või esitanud vale tooteinfot.

Rimi kvaliteedijuht Algis Murumaa ütles Fortele, et möödunud aastal viis see rühm läbi 50 pettusevastast testi, et hinnata toidupettust Rimi omamärgitoodete hulgas.