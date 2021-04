Mobiilihinnang: OnePlus heidab uute 9. seeria telefonidega kinda kõige vägevamatele

50 MP Ultra-wide-kaameral on 1/1,56" Sony IMX766 sensor. Selle sees on Freeform-lääts kasutab sissetuleva valguse korrigeerimiseks ainulaadseid kumerusi, vähendades sellega foto servades esinevaid moonutusi 1%-ni. Lisaks on olemas telefotokaamera, mis võimaldab kuni 3,3x (77 mm) suurendust koos pildistabilisaatoriga (OIS), maksimaalselt on võimalik kasutada kuni 30x digitaalset suumi. Koos põhikaameraga töötab ka spetsiaalne monokroomkaamera, mille ülesandeks muuta mustvalged fotod detailiderohkeks ja mitmekihiliseks.

Kaamera raudvara poole tootja on OnePlusi seadmetel jätkuvalt Sony. OnePlus 9 Pro 48 MP põhikaameral on suur 1/1,4" sensor IMX789 (2x2 OCL lääts, 12-bitine RAW, Dual Native ISO-tehnoloogia ja DOL-HDR).

Teiseks kaameratest. Ma olen OnePlusi kaamerakomplektide suhtes olnud varasemalt suhteliselt kriitiline - õigemini kaamerad/läätsed ise on olnud väga head, aga tugitarkvara on päris palju nässu keeranud. Kaamerate osas on OnePlus teinud minu hinnangul kõige suurema arenguhüppe ja see teeb teravaid, tõetruude värvidega ja kõrge resoga nii makrofotosid väga kähedal asuvatest objektideks kui suure vaateväljaga ülilainurkfotosid.

Ehk, siis: see seade ei saa ka aktiivselt kasutamise kaugeltki tühjaks sama päeva lõpuks. Järgmise päeva hommikulgi tööle tulles oli veel akut järel ligi 40 protsenti ning uuesti laadima panin ta alles teise ööpäeva lõpus. Uskumatult hea näitaja, kui arvestada, et sellel suure ja kõrge kaadrivahetusega ekraaniga seadme aku mahutavus on 4500 mAH, ehk mõnevõrra väiksemgi, kui näiteks samade mõõtmetega Samsung Galaxy S21+'il. Ju on tarkvara osatud OnePlusi laborites väga hästi ära optimeerida ja taustal tegutsevad rakendused ei tarbi liialt energiat.

Alustan hinnangut erandkorras akust. Põhjus väga lihtne: nii kaua vastupidava akuga suurt tipptelefoni pole mina veel näinud. Tegin lausa kollasele märkepaberile märkmeid, et ikka ise ka uskuda, mis seis sellega on:

Niisiis: müügile on tulnud kaks uut OnePlusi mobiili: 9 5G ja 9 Pro 5G. Maksavad need 699 ja 899 eurot - öelgu kohe öeldud, et see on vähemalt 200 eurot vähem, kui teiste tootjate samade näitajatega seadmed.

Mis OnePlusi kaamerate puhul täiesti uus, on koostöö Rootsi tavakaameratootjaga Hasselblad, kes on aidanud tegeleda just tarkvarapoole ehk värviesituse ja pilditöötlusega.

Eesmärgi saavutamiseks kalibreeriti ühiselt nii OnePlus 9 ja 9 Pro sensoreid, tehes mitmeid laborikatseid. Koostöö jätkus arvutite abil, millega optimeeriti sadu fotosid ja kohandati värve, et jõuda ühisele arusaamale, milline tulemus vastaks kasutajate soovidele ja harjumustele ning sobiks ka tootjate endi püstitatud standarditega. Tulemuseks on värvide kalibreerimise standard nimega Natural Color Calibration with Hasselblad.

Mis mind veidi hämmastab, on vaid asjaolu, et pildi suuruse kuvavalikutes pole kõige enam, kasutatavat 16:9 formaati (on 4:3 ja siis juba ülilai).

Siinkohal ka kaks minu saamatut pildistamiskatset selle kaamerakomplektiga:

Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka OnePlus 9 mobiilide suurepärasele ekraanikvaliteedile. Tegemist on siis taas ühega neist tippseadmetest, millel kaadrivahetussagedus lähtuvalt vajadusest 120 Hz ning pikslitiheuds on koguni 525 ppi (Galaxy 21+ näitaja 194ppi). Samas: tootja on leiutanud lahenduse nimega Fluid Display 2.0, mis suudab telefoni OLED-ekraani (LTPO-tehnoloogia) sagdust vähendada ka kõigest 1 Hz-ni, vähendades seeläbi märkimisväärselt energiatarbimist.

OnePlus 9 6,7-tolline ekraan on saanud DisplayMate'ilt ka A+ reitingu, pakkudes järgmisi funktsioone: QHD+, kuni 1300-nitine tippheledus, 10-bitine värvisügavus, E4 valguskiirgusmaterjal, HDR10+, MEMC, automaatne värvitemperatuuri reguleerimine, eesmise ja tagumise ümbritseva valguse tajumine ja palju muud. Selle ekraani tajutav värvierinevus jääb alla 1,0 JNCD (Just Noticeable Color Difference) ehk on „visuaalselt tegelikust eristamatu", tehes silmad ette isegi juhtivatele kuvarimudelitele.