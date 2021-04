Kosmonaut Volõnov seadis kahtluse alla kolleeg Leonovi versiooni Gagarini hukkumise kohta

Mõned aastad tagasi teatas Leonov avalikustatud andmetele viidares ajakirjanikele, et Moskva oblasti Žukovski lennuväljalt startinud hävitaja Su-15, mis oli sanktsioneerimata Gagarini lennuki treeninglennu piirkonnas, tegi ettevaatamatusest pilvistes oludes manöövri, mis viis Gagarini lennuki pöörisesse. Leonov väitis, et see ei ole versioon, vaid Gagarini hukkumise tegelik põhjus, mida kinnitab uurimiskomisjoni avalikustatud järeldus.