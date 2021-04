Kosmoseturism on meile juba väga lähedal

Võib öelda, et pärast aastakümneid tehtud ettevalmistusi on USA kosmoselennundus­firmad tänaseks sealmaal, et hiigel­summasid maksvate turistide kosmosesse saatmine on peaaegu võimalik. Valikus on mitut tüüpi tuusikuid: kosmoses saab käia korraks, teha nii-öelda lühikese sutsaka, aga seal saab viibida ka pikemalt.