VIPIT tuleb ingliskeelsest terminist vaccine induced prothrombotic immune thrombocytopenia, mille maakeelne vaste võiks olla vaktsiini-indutseeritud protrombootiline immuno-trombotsütopeenia.

See on vorm haigusseisundist nimega trombotsütopeenia, mille puhul trombotsüütide hulk veres kahaneb nii väikeseks, et tekib veritsusrisk (vähenenud allapoole referentsväärtuse alumist piiri 150 x 109 / l). Trombotsüüdid on vererakud, mis on vajalikud vere hüübimiseks.