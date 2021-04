Uuring: päikesevalgus on seotud madalama koroonasuremusega

Ekspertide sõnul ei saa COVID-19 poolt täheldatud surmaohu vähenemist seletada kõrgema D-vitamiini tasemega. Küll aga on üks madalama surmajuhtumite arvu seletus see, et päikesevalguse käes vabastab nahk lämmastikoksiidi – see võib vähendada viiruse võimet paljuneda, nagu on leitud mõnedes laboriuuringutes.