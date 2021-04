Maale langeb aastas tuhandeid tonne kosmosetolmu

Prantsuse, Ameerika ja briti teadlased on käinud ekspeditsioonidel ja teinud arvutusi ning teatavad nüüd, et igal aastal langeb meie planeedile mikrometeoriite umbes 5200 tonni.

Forte kommentaar: see on üllatavalt väike kogus, võrreldes mõned aastad varasemate andmetega. Näiteks 2013. aastast pärinev Forte uudis nimetas 5200 asemel aastaseks koguseks 40 000 tonni, sarnase arvu (100 tonni päevas) esitab ka Ask an Astronomer.