INTERVJUU | Ravimiameti nõunik Alar Irs: kas AstraZeneca COVID-vaktsiinil on veel üldse pääsemise lootust?

Milline on teie arusaam ja nägemus Euroopa Ravimiameti värskeimast seisukohast AstraZeneca vaktsiiniga seotud terviseriskide osas?

See seisukoht kinnitas seda, mida viimased paar-kolm nädalat oleme arutanud: vaktsineerimise järel esinenud trombide ja trombotsüütide vähesuse koos esinemise juhtumeid on kogunenud piisavalt palju ja piisavalt tihedas ajalises seoses vaktsineerimisega, et Euroopa ravimiameti ohutuskomitee otsustas, et on tõenäoline, et see on vaktsiini kõrvaltoime.

Muudeti varasema hoiatuse sõnastust ja lisati kõrvaltoimete tabelisse, et väga harva võib selline kõrvaltoime esineda.

Kas selle kõrvaltoime risk on kõigil inimrühmadel sõltumata vanusest, soost või kroonilistest haigustest?

Kuna juhtumeid on kokkuvõttes ikkagi väga vähe, siis Euroopa Ravimiamet kirjutab, et ei saa ühtegi sellist riskifaktorit praegu välja tuua. Praeguste andmete alusel ei ole see kõrvaltoime seotud tavalise tromboosi riskifaktoritega.