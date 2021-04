Gümnaasiumide homsest e-sisseastumistestist võib kujuneda abistajate võistlus

Ühised e-sisseastumiskatsed 9. klassi õpilastele on sel kevadel otsustanud korraldada Gustav Adolfi gümnaasium, Tallinna inglise kolledž, Tallinna reaalkool ja Tallinna 21. kool. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine. Lisaks on otsustanud samad katsed korraldada Jakob Westholmi gümnaasium, Kadrioru saksa gümnaasium ja Tallinna ühisgümnaasium.

Uurisime teste korraldavalt haridus- ja noorteametilt, kuidas on aga tagatud nende ausus ehk see, et õpilased ei kasuta kõrvalist abi ja testidest ei kujune tegelikult abistajate omavaheline võistlus – kas näiteks kaamera ja mikrofon on kogu testide tegemise ajal töös ning katsete tegijate tegemisi salvestatakse?