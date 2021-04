TEST | Arvutihiir kolme euroga – kui kaugele sellega sõidab?

Pole ka ime, e-poest vaadates tundub täiesti asjalik mängurihiir veel pealekauba, kahe AAA-patarei ning reguleeritava DPI ehk täpsusega, kirjutab AM.ee.

Kui kaugele sellise alla kolme euro maksva vidinaga purjetab? Mõned mängurihiired on ju lausa kui mitte kümme, siis isegi lausa 20 korda kallimad.

Kotist (mitte karbist, hiir saabub lihtsalt kilekotis) välja võttes torkab silma kohe kaks asja. Esiteks – kaalu peaaegu polegi. Hiir on väga kerge. Teiseks – seade on väiksem, kui piltidelt tundub.

Sellepärast on see pikem lapse või noore käe järele paras, täiskasvanule võib natuke lühikeseks jääda. Kuid siiski pole see väga suur takistus, kui arvestada, et see juhtmevaba seade võiks olla näiteks kaasaskantav kerge reisihiir. Selleks sobib odav seade üsna hästi, sest kõhu all on ka väike sisse-välja lülitamise lüliti.

Arvutist hõivab hiir ühe USB-pesa, adapter on samasugune nagu enamikul kallimatel juhtmevabadel hiirtel. See töötab 2,4 GHz sagedusel nagu enamik mänguasju ja arvutihiiri, kuid spetsifikatsioonis lubatakse, et kasutatakse 16 kanalit ja ühendus on häirevaba.

Kaks patareid muudavad hiire natuke raskemaks, kuid üsna kerge on see ikka. Nupud on üllatavalt pehmed ja mugavad, välja arvatud rullik, mis sahiseb karedalt, nagu oleks sisse sõitmata. Rullikut saab ka vajutada, siis lülitub sisse skrollimisrežiim.

Edasi-tagasi brausimise küljenupud on ka olemas ja üsna mugavad, täpsuse ehk DPI nupp muudab hiirt kiiremaks või aeglasemaks, mis mängudes on hea võimalus.

Kontoriinimese jaoks võiks hiir olla lihtsalt kiire ja täpne ning see ongi selle seadme puhul suurim üllatus. Arvutihiir ongi üsna kiire ja täpne, erinevalt isegi mõnedest õige mitu korda kallimatest.

Pealmised suured klahvid on kaetud sametise mati pinnaga, mida on hea vajutada, kuid see matt pind muutub kiiresti läikivaks. Hiireklõpsud on kindlad ja selged, seega võib üliodavat toodet tõesti isegi mängurihiirte klassi paigutada.