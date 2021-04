Marsile lendamine on raske ka psühholoogiliselt. Kas me oleme selleks valmis?

Reis Marsile on ohtlik. Kosmos on inimelu suhtes väga vaenulik keskkond, mida iseloomustavad gravitatsiooni puudumine, kahjulik kiirgus, isolatsioon, öö ja päeva vaheldumatus jne.

Teadusajakirjas Frontiers in Physiology avaldatud uurimus väidab aga, et gravitatsiooni puudumine sellistel lendudel võib astronautide kognitiivseid oskuseid ja emotsioonide tuvastamise võimet negatiivselt mõjutada.

Esimestest kosmoselendudest alates on olnud selge, et mikrogravitatsioon e kaaluta olek põhjustab inimorganismis drastilisi muutuseid. Maa orbiidil tiirlevast rahvusvahelisest kosmosejaamast ISS koju naasnutel on täheldatud muudatusi aju ehituses, mh neuroniühenduste vähenemist ajukoore ja aju sisepiirkondade vahel.