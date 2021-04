VIDEO | Proovisõit: Citroën C4 – jätkub kupeelike linnadžiipide võidukäik

Ja üks esimesi neist on Citroëni uus C4, mida me varemalt mäletame ühe tavalise igava luukpärana, kirjutab auto24.ee .

Uus C4 on ka esimene Citroëni sõiduauto, mis on saadaval nii bensiini-, diisel- kui ka elektrimootoriga. Täiselektrilise mudeli nimi on ë-C4.