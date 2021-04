Selgus majas: kes jagab terviseameti külmkapist koroonavaktsiine?

„Vaktsiinikoguste jaotamisel lähtutakse Eesti COVID-19 vaktsineerimise plaanis paika pandud vaktsineerimise prioriteetsetest sihtrühmadest. Need on lisaks tervishoiu- ja hooldekandeasutuste töötajatele ja elanikele ennekõike kõrge ea või tervise tõttu riskirühma kuuluvad inimesed. Lisaks on veebruaris ja märtsis paralleelselt vaktsineeritud ka eesliinitöötajaid," kõlas sotsiaalministeeriumi selgitus. „Vaktsiinide jaotamisel erinevate piirkondade vahel võetakse lisaks arvesse nii epidemioloogilist olukorda erinevates piirkondades kui ka vaktsineerimisega hõlmatust, et aidata järele neid piirkondi, kus hõlmatus on madalam ja nakatumisolukord keerulisem."