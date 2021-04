Orgaanilised ühendid saastavad ühe enam Eesti õhku

Kui võrrelda lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguseid 1990. aastaga, siis on vähenemine olnud 66 protsenti.

Transpordisektorist tekkivad ammoniaagi heitkogused on ajavahemikul 1990–2019 suurenenud aga ligikaudu kaheksa korda.

Peamine NH3 heitkoguste allikas on maanteetransport. Ammoniaak ei teki märkimisväärses koguses ottomootoriga sõidukites toimuvates põlemisprotsessides, vaid on soovimatu kõrvalprodukt katalüütilisel redutseerimisel. Ammoniaagi heide on väiksem vanadel sõidukitel ning suurenenud uute sõidukite kolmeastmelistel katalüsaatorite üha laiemal kasutamisel.