FOTOD | Esimene Eestis: Keilas tutvustatakse vesinikautode tankurit

„Et nüüd tankla oleks avatud on väike liialdus. Aga hetkel on teadaolevalt Eesti ainuke vesinikutankur linnavalitsuse ees jah," ütles Fortele Keila linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht .

Esimene vesiniktoitega auto, mis Eestis juba ka kohal, on 67 000 eurot maksev vesinik-elektrisõiduk teise põlvkonna Toyota Mirai. See auto on võimeline ühe tankimisega läbima 650 kilomeetrit, eritamata keskkonda ühtegi kahjulikku ainet - ainus heide on puhas vesi.