TOP5: need Eesti perearstikeskused on saanud kõige rohkem koroonavaktsiini

Segadust ja läbipaistmatust on seni olnud selles osas, kui palju, mis järjekorras ja millal vaktsiine saab. Avalikkusele teadmata on seegi, kes vaktsiinide jagamise üle otsustab – on see haigekassa, terviseameti mõni töötaja või keegi kolmas.

Forte uuris terviseametist järele, millised on need perearstikeskused, mis on seni kõige enam vaktsiine saanud. Kui palju neile vaktsiini jagatuid on, seda terviseamet avalikustama ei soostu – kuna selle pinnalt polevat võimalik teha „adekvaatset andmeanalüüsi". Asi selles, et osad neist tegevat vaktsineerimisi ka nimistuväliselt ja nii tekkivat valed illusioonid.

Niisiis, vaktsiinide saamisel on aktiivsuse tipus suvalises järjekorras järgmised perearstikeskused:

OÜ Merelahe PAK: perearste 10, nimistu suurus – 16 513, omanikud – Riin Lanno, Elina Šelpakova, Mare Vilberg.

Esikümnesse mahuvad veel: Rapla Perearstikeskus OÜ, Tallinna Perearstikeskus OÜ, Pirita Perearstikeskus OÜ, Kuressaare Perearstid ja OÜ Tartu Kesklinna perearstikeskus.

Kokku on praeguseks vaktsineerimisi teinud 502 tervishoiuasutust, neist 409 perearstikeskust. Enam kui pooled (57%) kõigist vaktsineerimistest on tehtud perearstikeskustes, 28% vaktsineerimistest on teinud haiglad, 8% eriarstiabi osutajad ja 5% õendusabi osutajad.

Eilehommikuse seisuga oli Eestis vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 haiguse vastu end kaitsnud 227 246 inimest, kellest 68 785 on vaktsiinikuur lõpetatud. Täiskasvanud elanikkonnast on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud ligi 21%, üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 42%. Lõppenud nädala jooksul tehti kokku 40 836 vaktsineerimist, mida on kolmandiku võrra enam kui nädal varem.