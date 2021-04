Maailma viirused pandi ohtlikkuse järjekorda – uus rakendus ennustab järgmisi pandeemiaid

Rakendus on avatud lähtekoodiga riskihindamise tööriist, mis võrdleb otseselt sadu viiruste, peremeesorganismide ja keskkonnaga seotud riskitegureid, et tuvastada viiruseid, millel on kõige suurim oht levida loomadelt inimestele ja millel on seejuures pandeemiline potentsiaal, kirjutab Forbes.