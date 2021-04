Juudas – reetur, kellele ei saa andestada ka 2000 aastat hiljem

Hoolimata sellest, et Juudast on aastatuhandete vältel kujundatud äraandja ja näraka sünonüüm, teavad religiooniajaloolased uues testamendis tegutsevast langenud jüngrist vähe.

Tema hüüdnimi Iskariot on arvatavasti viide asjaolule, et ta pärines Keriothist, Juudamaa lõunapoolsest linnast.

Seda, kuidas Juudas Jeesuse jüngrite sekka jõudis, piibel ei maini, kuid Jeesus valis oma järgijaid hoolikalt. Evangeeliumidest ilmneb, et Jeesus teadis jumalikust tarkusest, keda jüngriks kutsuda. Samal moel teadsid väljavalitud, et nad peavad talle järgnema.

Juudas esineb evangeeliumides umbes 40 korral. Samamoodi kui teised jüngrid ühines ta rändjutlustaja Jeesusega, kes neid õpetas: „Ja ta seadis kaksteist, keda ta ka nimetas apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada.“ (Mk 3: 14–15)