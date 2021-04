Huawei äppidekeskkond AppGallery avab arendajale uue ukse maailma

Vitali Donskoi, Huawei Mobile Servicesi (HMS) äriarenduse juht Eestis, toob välja, et see mainitud rahvamass laadib igas kuus alla umbes 30 miljardit erinevat rakendust. Kui sellest kõigest veel AppGalleryga liitumiseks ei piisa, siis toetab Huawei oma partnereid keskkonnas ka tasuta reklaamidega, erinevate tugiprogrammide ja turundusega.

Vitali, miks peaks äppide arendaja liituma ka Huawei äppidekeskkonnaga AppGallery?

Esmalt annab see võimaluse jõuda AppGallery uue tarbijaskonnani, mis on iga aastaga kasvanud lausa 61,5%. Seega on AppGallery kohalikele ettevõtetele ja rakendustele mugav viis globaalselt laieneda ning uusi turgusid vallutada.

Siinkohal on sobiv mainida, et Huawei on turu keskmisega võrreldes üsna vastutulelik. Seda näiteks reklaamitulu jagamisel, kus Huawei jagab 80% reklaami- või müügitulust 20% partneritega, mis on turu keskmisest kõrgem. Lisaks toetame oma partnereid tasuta reklaamiga AppGallerys ja erinevate tugiprogrammidega. Näiteks korraldasime hiljuti tugiprojekti e-kaubanduse ettevõtetele ja enne seda mänguarendajatele.

Mis sammud peab selleks astuma, et oma äppe AppGallerysse üles laadida?

Kõigepealt peab ühendust võtma kohaliku HMSi arendajaga. Eestis olen selleks mina. Selgitan arendajale siis juba lähemalt, kuidas kogu protsess välja näeb ja milliseid võimalusi oma partneritele pakume.

Läheme algusse: kuidas saab äppide looja AppGalleryga liituda?

See on väga lihtne protsess: tuleb registreeruda meie veebilehel, mille arendaja saab kohalikult HMSi arendusjuhilt, laadida üles vajalik APK-fail kui ei ole vaja integreerida täiendavaid kit’e. Seejärel liigub rakendus edasi meie turvakontrolli ja kui kõik on korras, laadime rakenduse juba AppGallerysse üles.



Kui kaua võtab aega, et saada oma äpp AppGallerysse?

APK-faili üleslaadimisest kuni selle kuvamiseni AppGallerys võtab aega mitte rohkem kui 2–3 tööpäeva, kui ei ole vaja lisakontrolli.

Millised on AppGallery keskkonna turvameetmed?