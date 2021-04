Esitleti Toyota GR 86 sportkupeed – kerge ja lõbus, nagu peab

Eelkäijaga võrreldes on paranenud ka jõudlus – uue, kerge vabalthingava boksermootori töömaht on kasvanud 2,4 liitrini. Uue GR 86 mõõdud on peaaegu identsed GT86 omadega, säilitades madala massikeskme ja seeläbi suurepärase vilka juhitavuse. Šassii jäikus on eelkäijaga võrreldes kasvanud tervelt 50% võrra, see parandab juhitavuse teravust ning roolimise täpsust.