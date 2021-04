Milliseid kõrvalmõjusid võid oodata just sina, julgeb ennustada seniste teadusuuringute põhjal valminud artikkel.

Kuna uuringuid on palju ja tuleb aina juurde – ja mõndagi saab mitmeti tõlgendada –, võib siinse info üle muidugi vaielda. Siiski on see huvitav kokkuvõte sellest, mida koroonavaktsineerimise kõrvalmõjude üle praegu üldse teada on.