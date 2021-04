Esitad või saad suure trahvi: Eestisse sisenemisel muutus koroonaankeedi täitmine kohustuslikuks

Korralduse kohaselt on nõutav ankeet käsitletav korrakaitseseaduses toodud ettekirjutusega, mille täitmiseks on võimalik sunnivahendina määrata kuni 9600 euro suuruse trahvi juhul, kui piiriületaja keeldub deklaratsiooni täitmisest.

„Terviseamet loodab, et kõik, kellel on deklaratsiooni esitamise kohustus, seda kohustust ka täidavad. Üksnes nii saab terviseamet aidata kaasa igaühe tervise ohutuse ja turvalisuse tagamisele," hoiatas amet.

Ankeeti on võimalik täita piiriületusel kohapeal paberiankeedil või täita see ette terviseameti iseteeninduses ja näidata piiriületusel ette vaid saadud kinnitus. Ankeet on printimiseks olemas ka riigikantselei hallatavas portaalis kriis.ee

Terviseameti selgituse kohaselt on piiriületajate isikuandmete kogumine vajalik selleks, tuvastada, millistest teistest riikidest on viirus SARS-CoV-2 või selle konkreetne tüvi Eestisse jõudnud ning kuidas see on Eesti territooriumil levinud.