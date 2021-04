Fotod ja selgitus: selline ongi tromboos

Ida-Tallinna Keskhaigla kardiovaskulaarkirurg dr Veronika Palmiste selgitas, et fotodel on näha unearteri operatsiooni ajal patsiendilt eemaldatud lubjanaastu tükk, mis põhjustas patsiendile insuldi.

Ta märkis, et lubjanaastud võivad elu jooksul tekkida kõigi inimeste arterites. Inimeseti on see aga erinev, kui kiiresti arteritesse lubjanaast tekib ja kas see läheb aja jooksul katki või mitte.