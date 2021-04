Okastraat tegi eramaa kaitsemiseks seda, mida Abraham Lincoln ei suutnud

Lincolni Ameerika lähtus põhimõttest, millele on rajatud ka tänapäeva majandus. See ütleb, et eraomand on hea, sest see innustab inimesi sellesse investeerima ja seda arendama. Olgu see mõni maalapp, korter või isegi osa intellektuaalomandist. Millegi omamise eest kasu saamiseks peab suutma seda ka käsutada.