Kahjuks mitte aprillinali: koroonaviiruse kogus reovees on taas kasvanud

Kui eelmise nädala analüüsitulemused andsid lootust, et viirusekogused hakkavad kahanema, siis sel nädalal on suure koroonaviiruse sisaldusega proove isegi rohkem kui kahe nädala eest.

"Viirusekogused on kasvanud kogu Eestis, mistõttu on kindlasti mõistlik praegu kehtivate piirangutega jätkata," ütles uuringu juht Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professor Tanel Tenson.

"Punktproovid on kergesti mõjutatavad sellest, kas nakatunud inimesed on proovivõtu paiku käinud tualetis. Seega on oluline vaadata väiksemate asulate tulemusi mitme nädala võrdluses, et hinnata, kas nakatunuid võib juurde tulla või on puhang vaibumas.