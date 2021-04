Eesti tunnistab vaid kolmes keeles koroona läbipõdemist ja vaktsineerimist tõendavaid dokumente

Tallinna piiripunkti juht Raavo Järva selgitas, et piiripunktis lähtuvad ametnikud eelkõige valitsuse korraldusest, kus on kirjas, millised dokumendid tuleb riiki sisenemiseks või riigist lahkumiseks esitada.

Kui inimene on aga koroonahaiguse läbi põdenud välismaal olles, saavad nad esitada teise riigi arsti väljastatud tõendi, millel kajastuvad ladina või slaavi tähestikus ning eesti, vene või inglise keeles analüüsitud isiku isikuandmed - näiteks analüüsi metoodika, selle tulemus, testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase andmed. Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.

Vastavalt maailma terviseorganisatsiooni WHO definitsioonile saab kasutada COVID-19 diagnoosi kinnitamise laboratoorsete meetoditena SARS-CoV-2 RT-PCR ja SARS-CoV-2 antigeen-RTD meetodeid. See tähendab, et antikehade analüüsi tulemus ei vabasta inimesi isolatsiooni jäämisest. Ehk siis: Eesti aktsepteerib eneseisolatsioonist vabastamisel ja selle lühendamisel ainult PCR-teste.

Mis puutub vaktsineerimisse, siis inimesed kes on vaktsineeritud välimaal olles, saavad seda Eesti ametnikele tõestada, esitades immuniseerimispassi, selle koopia või vastava sertifikaadi, millel muu hulgas kajastuvad ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles info haiguse kohta, mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, selle partii number, manustatud annus, mitu annust on isikule manustatud ning immuniseerija nimi. Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud. Kolmandate riikide kodanike puhul aktsepteeritakse vaktsineeritust COVID-19 vaktsiinidega, mis on nende elukoha või lähteriigis müügiloa saanud või mida vastav riik tunnustab.