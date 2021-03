Vaata otse: kuldnokapaari kevadised tegemised pesakaamerate pilgu all

Selleks asendati juba veebruari lõpus Lõuna-Eestis Koorastes olnud kuldnoka vana pesakast kaameraga kastiga. Et pesakastis toimuvat oleks jälgida parem ning vaataja saaks elamuse ka enne ja pärast pesakastis sees tehtavatest toimetustest, on teine kaamera paigutatud välja.

Alates 27. märtsist toimetab pesakastis juba kuldnokapaar, kes on toonud pesakasti pisut pesamaterjali - see kinnitab, et nad on võtnud pesakasti omaks. Kindlasti tasub ka kuulata ülekandest kostvat värvikat kevadist kuldnokalaulu ning heita pilk kaamera kaudu pesakasti ka õhtul pimenedes - mõlemad kuldnokad käivad pesakastis ka ööbimas.