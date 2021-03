Üks küsimus: Tallinna tänavailt pühitakse kokku pea 2000 tonni graniitsõelmeid – kuhu see tohutu kogus viiakse?

Forte uuris Tallinna linnavalitsuselt, kuhu see tohutu kogus sõelmeid nüüd edasi või tagasi toimetatakse.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg selgitaski vastuseks, et tänavatelt kevadel koristatud pühkmeid kasutatakse sõltuvalt nende olukorrast kas väiksemate külade vaheteede katteks ja kinnistute sissesõitudel, karjääride täitematerjaliks või ehitusjäätmete platsi ja prügila teede ehituseks.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on graniitsõelmetest tänaseks puhastatud üle 964 000 ruutmeetri asfaltpinda ja kokku on kogutud üle 945 tonni pühkmeid. Olmejäätmeid on koristatud 20 tonni.