Kogu Eestit hõlmav ruumiline kaart on kasutusvalmis

Mõlemad rakendused on aga alles arengu algusjärgus. Tulevikus lisandub nendesse võimalusi ja andmekihte, mis aitavad paremini ruumi planeerida. Maa-amet toodab lähiaastatel Geo3D strateegilise programmi alusel andmeid ja teenuseid olulisel määral juurdegi.

„Esimene avalikult kasutatav lahendus on valmis, loodame, et see leiab kasutamist nii loodusliku kui ka inimtekkelise keskkonna analüüsil ning planeerimisotsuste tegemisel,“ märgib Maa-ameti peadirektori asetäitja Artu Ellmann.