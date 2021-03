Tegijad loodavad: koolide e-sisseastumiseksamid ise toimuvad juba tehniliste tõrgeteta

Eile toimusid nimelt eksamite infosüsteemis e-sisseastumistestide ühiskatsete harjutustestid neile, kes soovivad pääseda õppima GAGi, TIKi, Reaalkooli, 21. kooli, TÜGsse, KSGsse ja JWGsse. Paraku ei toiminud õpilaste isikutuvastamise süsteem ning see häiris testide läbiviimist tublisti. Täna pärastlõunal testid jätkuvad.

Veriffi esindaja Karita Sall ütles Fortele, et teenuse toimimine oli eile häiritud enam kui tunni jagu.

„Häirete põhjuseks oli väiksemale koormusele kohandatud taristu võimekus. Olime küll oma taristu planeeritud proovitestiks kohaldanud nii, et see suudaks vastu võtta suuremat hetkelist liiklust, mil kooliõpilased üheaegselt teenust kasutavad, kuid kahjuks jäi ühe teenuse võimekus meil tõstmata ja see põhjustas tõrkeid verifitseerimisprotsessis. Lahendasime probleemi ja nüüd oleme reaalsete testide tegemise ajaks oma taristu vastavalt kohaldanud," ütles Sall.