Kas ühekordse pudeli korduvkasutamine on ohutu?

Teadusuudiste sait ScienceAlert esitas sellise küsimuse kaheksale eksperdile, kellest kuus kinnitasid, et tõenäoliselt tohib.

Kemikaalide ja mikroplastide leostumise uuringud on näidanud, et sel moel joogivette sattuvate ainete kogused on väga väikesed ja tõenäoliselt ei kujuta endast tõsist ohtu meie tervisele, kui pudelid ei viibi pidevalt väga kuumas keskkonnas.

Ühekordseks kasutamiseks mõeldud plastpudelite korduvkasutamisega seondub tõesti üks üldtuntud oht, aga see ei ole keemiline, vaid johtub haigustekitajatega reostumisest.

Kuna pudelite tootmisel pole tähtsustatud vastupidavust, võivad need korduvkasutamisel kergesti kahjustusi saada ja praguneda. Pragudesse võivad aga koguneda bakterid, eriti kui pudel on niiske.

Pudelivees võivad bakterid paljuneda väga kiiresti. Üks uurimus näitas, et pudelivee bakterikolooniate sisaldus kasvas 37 °C temperatuuril 48 tunniga ühelt koloonialt milliliitri kohta 38 000-le kolooniale ml kohta. Seega — kui otsustate plastpudelit korduvkasutada, peske seda regulaarselt ja põhjalikult.

Kuidas on lood aga mikroplastidega ehk pisikeste plastmassikübemetega? Neid leidub praktiliselt kõikjal, sh meie joogivees. Viimatiste andmete kohaselt on Maailma tervishoiuorganisatsioon WHO järeldanud, et need ei kujuta endast inimeste tervisele märkimisväärset ohtu. Huvitaval kombel võib uus plastpudel lisada vette rohkem mikroplaste kui kasutatud.

Kas plastmaterjalidest joogivette sattunud kemikaalid võivad põhjustada vähktõbesid? Uuringud on näidanud, et pudeldatud vette leostub vähesel hulgal teatud kemikaale, nt antimoni.

Samas pole seni tõendeid, mis näitaksid, et need kemikaalid nii väikeste kontsentratsioonide juures inimeste tervisele ohtlikud on — v.a tõesti kõrgete, 80 °C-ni ulatuvate temperatuuride juures.

Plastmassist veepudeleid valmistatakse mitmetest materjalidest, kuid enamik on tehtud polüeteentereftalaadist (ingl PET; polyethylene terephthalate). See on läbipaistev ja kerge plastmaterjal, mida kasutatakse paljude toitude ja jookide pakendamiseks. Selle kasutamine toiduainete pakendamiseks on heaks kiidetud mitmel pool maailmas, sh USA-s ja EL-is.