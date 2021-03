USA paigutas Balti erioperatsioonide juhid Saksamaalt Eestisse

„Meile on väga oluline, et USA erioperatsioonide Euroopa väejuhatuse Balti regiooni juhtimiselement on Eestis, et paremini toetada liitlaste erioperatsioonide üksuste omavahelist integreerumist ning tugevdada kogu piirkonna julgeolekut," ütles täna staapi külastanud kaitseminister Kalle Laanet.