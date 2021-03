KUULA SAADET | Auto Poodcast: regulaarne autohooldus teeb elu lihtsamaks

City Motors

Sarnaselt inimestega, kellest igaüks peaks vähemalt aastas korra kõik vajalikud arstid läbi käima, oleks mõistlik ka oma sõiduvahend sama regulaarsusega hooldusse viia. Võib tunduda, et see on liiga tihe graafik, kuid just regulaarne hooldus on see, mis muudab igapäevase autosõidu muretuks ja teeb autoomaniku elu pikas perspektiivis lihtsamaks.