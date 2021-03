Veresoontekirurg: minu patsientidel ei ole mingit õigustust mitte vaktsineerida

„Me oleme pandeemia tingimustes ja me peame midagi ette võtma, et oma endist elu tagasi saada. Vaktsineerimine on selleks ainus võimalus," ütles Palmiste videopöördumises.

Vaktsineerimist soovitab ta ka neile oma patsientidele, kellel on arteroskleroos. „Palun neil ennast vaktsineerida, kuna nad on just see riskigrupp, kes on kõige rohkem haavatavad, kui põevad raskelt COVID-it."

Ta märkis, et arteroskleroos ei tähenda mitte ainult infarkti ja insulti, vaid ka gangreeriohtu.

„Ida-Tallinna keskhaigla on veresoontekirurgias üks kõige rohkem soonesiseseid protseduure tegev haigla veresoontekirurgias. Seetõttu leian, et just minul on õigus öelda, et minu patsientidel ei ole mingit õigustust mitte vaktsineerida," sõnas arst.

Inimestel, kellel on kõrgendatud tromboosihirm, soovitab ta pigem mõelda sellele, millist elustiili nad ise harrastavad. „Suitsetamine on üks kõige olulisemaid tromboosi riskifaktoreid tavalistel inimestel," märkis Palmiste.

Hetkel ei ole tema arvates vaja ka kahelda üheski COVID-19 vastases vaktsiinis, mis on Eestis kättesaadavad.

„Sellel ei ole vahet, mis vaktsiiniga tänasel päeval vaktsineerida. Võtke see esimene vaktsiin, mida teile pakutakse," soovitab dr Palmiste nii oma patsientidele kui ka kõigile teistele.