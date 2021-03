Arendaja selgitab: miks Digilugu märtsis kaks korda kokku jooksis

DIGILUGU Foto: Arno Mikkor

Eesti e-riigi üks olulisimaid väljendusi tavainimese jaoks on patsiendiportaal digilugu.ee, mis on märtsis paraku juba kaks korda külastajate arvu kasvamise tõttu tundideks rivist välja langenud. Uurisime portaali arendajalt, miks see nii juhtus.