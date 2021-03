Verivärsked fotod ja video: Kia esitles uut elektriautot EV6

Kia pakub EV6-le mitut erinevat elektrimootori konfiguratsiooni erinevate akupakkidega: suure läbisõiduulatusega (77,4kWh) ja keskmise läbisõiduulatusega (58,0kWh). Samuti on see Kia esimene elektriauto, mida pakutakse nii kahe- (2WD) kui ka neljarattaveolisena (4WD).

77,4 kWh akupakk on kombineeritud 168kW (229hj) elektrimootoriga, mis veab tagumisi rattaid ning valikus sellele akupakile on ka 239 kW (325hj) elektrimootor, mis veab nii esi- kui ka tagarattaid.

58,0 kWh akupakk on kombineeritud 125 kW elektrimootoriga, mis veab tagarattaid ning samuti on võimalik keskmise suurusega akupakiga kombineerida 173kW mootorit, mis veab kõiki nelja ratast.

EV akud võimaldavad nii 400V kui ka 800V laadimist ilma lisaadapterita. Auto võimaldab ülikiiret laadimist 10%-80% ainult 18 minutiga või laadida 100km sõiduulatust kõigest 4,5 minutiga. EV laadimissüsteem on palju paindlikum täinu integreeritud laadimiskontrolli üksusele (Integrated Charging Control Unit - ICCU). ICCU võimaldab kasutada auto aku energiat teiste elektriseadmete kasutamiseks näiteks kasutada samaaegselt konditsioneeri ja vaadata 55" ekraaniga televiisorit kuni 24 tundi. EV6 suudab ka vedada haagist massiga kuni 1600kg juhul kui akul on võimsust üle 35%.

EV6 on seejuures varustatud energiataastamise tehnoloogiaga, et suurendada auto sõiduulatust. See sisaldab Kia uusimat energiaefektiivset soojuspumpa, mis salvestab auto jahutussüsteemist tulevat jääksoojust. See võimaldab talvel -7⁰C juures saavutada 80% suvisest sõiduulatusest +25 ⁰C juures.