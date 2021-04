Hea teada: keegi tegeleb ka koroonapandeemia tõttu tekkiva maskiprügiga

Kes on pidanud ise pikemalt haiglas viibima, see on ilmselt märganud tohutut prügihulka, mis seal töö käigus tekib. Alates tarvikutest nagu maskid ja kindad, mille kasutamisaeg võib olla üsna lühike ja mis rändavad ruttu prügikasti.

Pandeemia vältel on äravisatava kraami kogus ainult kasvanud, eriti ühekordsete maskide tõttu, mida paljud eelistavad korduvkasutatavatele (nendega olla kergem hingata).

Hea teada, et keegi on selle teema südameasjaks võtnud. Põhja-Eesti regionaalhaiglas (PERH) näeb juba üle nädala spetsiaalseid MABIN-sildiga kogumiskaste, mille abil loodetakse kokku koguda võimalikult palju ühekordseid maske ja respiraatoreid, et need tagasi ringlusesse saata.

Haigla keskkonnaspetsialist Liisi Virgebau ütleb: "Enne COVID-epideemiat tavapäraselt osakonnas või kontoris me maske ei kasutanud, ainult patsiendiga lähikontaktis ja erinevate infektsioonide või operatsioonide käigus. Nüüd on aga ka kontoritöötajate jaoks normaalsus, et kolleegiga kabinetis koos olles tuleb teiste kaitseks kanda maski."

PERH-i haldusteenistuse juhataja Tõnu Talisainen kinnitab: “See Eestis esmakordne pilootprojekt on osa Regionaalhaigla tegevusest oma ökoloogilise jalajälje vähendamisel. Maskid on praegu olmeprügi, aga võiks olla sorteeritav prügi.

Kui kõik ühekordses kasutuses maskid ja respiraatorid sorteerimisest kõrvale jäävad, on see meie niigi ülekoormatud ökosüsteemile meeletu lisakoormus."

Pilootprojektiga tegeleb Hyperon OÜ. Forte küsimustele vastab firmat esindav Irja Tamkivi.

Kust MABIN-maskikastide idee tuli?

Idee tekkis mõned kuud tagasi, ikka seoses maskireostuse probleemiga kogu maailmas. Tundus, et kasutatud kirurgilised maskid saaks olmeprügiahelast eemaldada kohe sellise prügi tekkimisel, et vältida nende sattumist prügilatesse, loodusesse.

Kogu maailm tegeleb plastikureostusega, MABIN usub, et uue plastikprügiliigi leviku pidurdamiseks suudame leida lokaalseid võimalusi ümbertöötluseks. Aga iga ümbertöötlusahel algab kogumisest.

Kas PERH tuli ideega kergesti kaasa?