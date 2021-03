Vaata järele: sadadele tuhandetele inimestele on nüüd Digiloos näha, et nad kuuluvad koroona riskirühma

Inimesed, kes sotsiaalministeeriumi hinnangul mõnda riskirühma kuuluvad, ilmub vastav teade portaali avalehel üleval vasakus nurgas punasel taustal valge kirjaga pärast seda, kui nad on keskkonda digilugu.ee sisse loginud .

Selliseid inimesi on vaktsineerimise korralduse eest vastutava sotsiaalministeeriumi asekantsleri Maris Jesse sõnul täna ligemale 369 000. Uuendus viidi Digilukku sisse reede õhtul ning nädalavahetusel toimus selle toimivuse testimine.

Eesti riigis on täna üheaegselt vaktsineerimise prioriteediks nii 60+ ja 70+ eakad, hooldekodude elanikud (neist 40 protsenti on ikka veel vaktsineerimata), viimase viie aasta jooksul kümnete haigustega kokku puutunud inimesed igast vanusest ( lk 2 siin kavas ), kõrgema nakkusriskiga eesliinitöötajad ning mitmete elutähtsate teenuste osutajad nagu õpetajad, politseinikud (digiloos avaneval värskel infolehel nimetatakse neid küll „litseinikud"), päästjad ja sotsiaaltöötajad, valitsuse ja riigikogu liikmed ning mõned eliitvaktsineeritavad.

Seega on prioriteetide rägastik tohutult suurt. Digilugu.ee ilmub riskirühma kuulumise teade eeltoodud nimekirjast just eakatele ja raskete haiguste põdejatele. Kõigil neil inimestel on vabade aegade ilmnemisel panna end üleriigilises digiregistratuuris vaktsineerimisele kirja, samuti võib neile laekuda telefoni teel kutse perearstikeskuselt.